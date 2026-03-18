Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
18 марта, 19:14

Культура
Главная / Истории /

Неузнаваемый Роберт Паттинсон сыграл в фильме "Дюна: Часть третья"

Паттинсон – антагонист и "воскрешение" Момоа: что известно о фильме "Дюна: Часть третья"

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма Дени Вильнева "Дюна: Часть третья", а за день до этого в Сети появились постеры с актерами в образах. Что известно о финальной части франшизы – в материале Москвы 24.

Значительные изменения сюжета

Киностудия Warner Bros. выпустила трейлер к третьей части фильма "Дюна" 17 марта. В основу картины лег роман Фрэнка Герберта "Мессия Дюны", а действие развернется спустя 12 лет после событий второй картины. При этом создатели внесли значительные изменения в книжный сюжет.

В трейлере показан диалог Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и Чани (Зендея), которые рассуждают об имени для своего будущего ребенка. Также в ролике есть беседа Пола, который успел стать императором Галактики, с матерью, леди Джессикой (Ребекка Фергюсон). Правление Атрейдеса привело к войне и восстанию против него, поэтому в трейлере также есть кадры из масштабной битвы.

Кроме того, в ролике показали нового персонажа в исполнении Роберта Паттинсона, который ранее подтвердил участие в фильме. Актер предстал в необычном образе с короткими светлыми волосами и обесцвеченными бровями. Он исполнит роль Скайтейла, который относится к народу Бене Тлейлакс, специализирующихся на генной инженерии. Герой Роберта станет одним из антагонистов, вовлеченных в политический заговор против Пола.

"В книге это довольно необычный персонаж. Нельзя сказать, чью сторону он на самом деле занимает", – рассказал Паттинсон в одном из интервью.

В фильм вернется герой Джейсона Момоа – Дункан Айдахо, погибший в первой части. В продолжении его клонируют. Также зрители могут ждать появление Ани Тейлор-Джой, которая играет сестру Пола Алию, и Хавьера Бардема в роли лидера фрименов – Стилгара.

За день до выхода трейлера в Сети появилась серия постеров фильма "Дюна: Часть третья" с его героями. В необычных образах изображены Тимоти Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон и Роберт Паттинсон. Все герои выражают яркие эмоции – страх, гнев, озадаченность. Однако среди них есть и незнакомый зрителям персонаж Фарок, которого сыграет Исаак де Банколе.

Мировая премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года.

Фильм, полный экшена и напряжения

Режиссер картины Дени Вильнев во время презентации тизер-трейлера "Дюны: Часть третья" отметил, что новый фильм будет сильно отличаться от предыдущих.

Если первая "Дюна" была фильмом-размышлением, мальчиком, исследующим новый мир, а вторая – фильмом о войне, то третья – триллер, наполненный экшеном и напряжением. Это более мощный фильм. <..> Мы увидим, как Пол сталкивается с последствиями обладания слишком большой властью.
Дени Вильнев
режиссер

"Но сердцем фильма по-прежнему остаются отношения между Полом и Чани", – добавил постановщик.

Актер Роберт Паттинсон также подробнее рассказал о своем персонаже, отметив, что его героя не следует считать однозначно отрицательным.

"Я бы не сказал, что он типичный злодей. Может, он даже хороший парень. Кто его знает. Я вот тоже узнаю, когда посмотрю фильм", – сообщил Роберт.

Кроме этого, ранее актер поделился, что во время съемок было "так жарко", что он даже "не мог ни о чем спрашивать". Паттинсон пошутил, что из-за влияния климата на его мозг он во всем полагался на режиссера.

Исполнитель главной роли, актер Тимоти Шаламе, называл третью часть самой сложной из всей саги. Об этом он рассказал ранее в беседе с Мэттью Макконахи.

"Я не хотел останавливаться на достигнутом ни в одном моменте. Все было священно, и это был мой последний раз, когда я снимался в фильме "Дюна", поэтому я действительно хотел отнестись к нему как к священному. Потому что люди могут стать самодовольными, но, работая над третьим фильмом, я был гораздо более напряжен", – сказал Шаламе.

Съемки фильма "Дюна: Часть третья" начались в июле 2025 года, длились 4 месяца и производились на пленку. По данным СМИ, первые две части фильма вместе собрали в мировом прокате более 1,1 миллиарда долларов и получили восемь "Оскаров".

культураистории

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика