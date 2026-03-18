Неузнаваемый Роберт Паттинсон сыграл в фильме "Дюна: Часть третья"

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма Дени Вильнева "Дюна: Часть третья", а за день до этого в Сети появились постеры с актерами в образах. Что известно о финальной части франшизы – в материале Москвы 24.

Значительные изменения сюжета

Фото: кадр из фильма "Дюна: Часть третья"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Legendary Pictures

Киностудия Warner Bros. выпустила трейлер к третьей части фильма "Дюна" 17 марта. В основу картины лег роман Фрэнка Герберта "Мессия Дюны", а действие развернется спустя 12 лет после событий второй картины. При этом создатели внесли значительные изменения в книжный сюжет.

В трейлере показан диалог Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и Чани (Зендея), которые рассуждают об имени для своего будущего ребенка. Также в ролике есть беседа Пола, который успел стать императором Галактики, с матерью, леди Джессикой (Ребекка Фергюсон). Правление Атрейдеса привело к войне и восстанию против него, поэтому в трейлере также есть кадры из масштабной битвы.



Кроме того, в ролике показали нового персонажа в исполнении Роберта Паттинсона, который ранее подтвердил участие в фильме. Актер предстал в необычном образе с короткими светлыми волосами и обесцвеченными бровями. Он исполнит роль Скайтейла, который относится к народу Бене Тлейлакс, специализирующихся на генной инженерии. Герой Роберта станет одним из антагонистов, вовлеченных в политический заговор против Пола.

"В книге это довольно необычный персонаж. Нельзя сказать, чью сторону он на самом деле занимает", – рассказал Паттинсон в одном из интервью.



В фильм вернется герой Джейсона Момоа – Дункан Айдахо, погибший в первой части. В продолжении его клонируют. Также зрители могут ждать появление Ани Тейлор-Джой, которая играет сестру Пола Алию, и Хавьера Бардема в роли лидера фрименов – Стилгара.

За день до выхода трейлера в Сети появилась серия постеров фильма "Дюна: Часть третья" с его героями. В необычных образах изображены Тимоти Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон и Роберт Паттинсон. Все герои выражают яркие эмоции – страх, гнев, озадаченность. Однако среди них есть и незнакомый зрителям персонаж Фарок, которого сыграет Исаак де Банколе.

Мировая премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года.

Фильм, полный экшена и напряжения

Режиссер картины Дени Вильнев во время презентации тизер-трейлера "Дюны: Часть третья" отметил, что новый фильм будет сильно отличаться от предыдущих.





Дени Вильнев режиссер Если первая "Дюна" была фильмом-размышлением, мальчиком, исследующим новый мир, а вторая – фильмом о войне, то третья – триллер, наполненный экшеном и напряжением. Это более мощный фильм. <..> Мы увидим, как Пол сталкивается с последствиями обладания слишком большой властью.

"Но сердцем фильма по-прежнему остаются отношения между Полом и Чани", – добавил постановщик.

Актер Роберт Паттинсон также подробнее рассказал о своем персонаже, отметив, что его героя не следует считать однозначно отрицательным.

"Я бы не сказал, что он типичный злодей. Может, он даже хороший парень. Кто его знает. Я вот тоже узнаю, когда посмотрю фильм", – сообщил Роберт.

Кроме этого, ранее актер поделился, что во время съемок было "так жарко", что он даже "не мог ни о чем спрашивать". Паттинсон пошутил, что из-за влияния климата на его мозг он во всем полагался на режиссера.



Исполнитель главной роли, актер Тимоти Шаламе, называл третью часть самой сложной из всей саги. Об этом он рассказал ранее в беседе с Мэттью Макконахи.

"Я не хотел останавливаться на достигнутом ни в одном моменте. Все было священно, и это был мой последний раз, когда я снимался в фильме "Дюна", поэтому я действительно хотел отнестись к нему как к священному. Потому что люди могут стать самодовольными, но, работая над третьим фильмом, я был гораздо более напряжен", – сказал Шаламе.

Съемки фильма "Дюна: Часть третья" начались в июле 2025 года, длились 4 месяца и производились на пленку. По данным СМИ, первые две части фильма вместе собрали в мировом прокате более 1,1 миллиарда долларов и получили восемь "Оскаров".

