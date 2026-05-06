02:44

Транспорт

Российский Superjet отправится в первый рейс в конце 2026 года

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Импортозамещенный ближнемагистральный самолет SJ-100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машину", – заявил министр.

По информации ведомства, SJ-100 представляет собой узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения систем и компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых Superjet.

Согласно текущим планам, сертификация воздушного судна назначена на август 2026 года.

Ранее Минпромторг РФ представил интерьер SJ-100. Его собрали полностью по серийной технологии. В ведомстве отметили, что основные панели и полки изготавливает компания "Авиационные интерьеры" в Казани, а кресла – ОКБ "Аэрокосмические системы" в Дубне.

