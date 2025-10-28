Самолет МС-21 совершил испытательный полет в Иркутске

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Российский самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета на аэродроме Иркутского авиационного завода. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Отмечается, что во время испытательного полета проводилось тестирование работы новых систем и двигателей ПД-14. Вылет также осуществлялся с аэродрома Иркутского авиазавода.

Ранее в Росавиации сообщили, что начало испытаний регионального самолета "Лагода" запланировано на 4-й квартал 2026 года. Сертификация воздушного транспорта ожидается в 2029 году.

Кроме того, сертификация российско-белорусского самолета "Освей" запланирована на 2027–2029 годы, а легкого многоцелевого воздушного судна "Байкал" – к декабрю 2026-го.