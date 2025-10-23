Испытания самолета "Лагода" запланированы на 4-й квартал 2026 года

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Начало испытаний регионального самолета "Лагода" запланировано на 4-й квартал 2026 года, а его сертификация ожидается в 2029-м, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что сертификация российско-белорусского самолета "Освей" запланирована на 2027–2029 годы, а легкого многоцелевого воздушного судна "Байкал" – к декабрю 2026-го.

Самолет планируется задействовать при выполнении лесоавиационных работ на Кубани: Уральский завод гражданской авиации и альянс "Аэрохимфлот" заключили контракт на 50 машин. Такое использование "Байкалов" позволит выявить особенности судна без рисков для пассажиров, а также усовершенствовать его, уточнили в Росавиации.

Перед выходом "Байкала" на перевозку людей "желательно, чтобы машины налетали 100 тысяч безаварийных часов", сказал замминистра транспорта Владимир Потешкин. Он выразил уверенность, что после подготовки лайнеров к эксплуатации на пассажирских линиях найдутся авиакомпании, которые их купят.

Как отметил замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков, новый механизм финансирования уже использовали при заказе первой серии самолетов, обеспечив довольно льготный процент и сделав машины более доступными для авиакомпаний.

По твердым контрактам с лизинговыми компаниями в первой партии: 42 SSJ, 18 МС-21, 12 Ту-214, отдельно законтрактованы 5 "Байкалов", добавил он.

Ранее импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет. Он взлетел с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре и пробыл в воздухе около часа. Машина оснащена российскими системами и агрегатами.