Глава "Ростеха" Чемезов: производство самолетов SJ-100 и МС-21 начнется до конца 2026 года

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Госкорпорация "Ростех" планирует до конца 2026 года приступить к серийному выпуску импортозамещенных воздушных судов МС-21, Ил-114 и SJ-100. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

На встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов рассказал, что на данный момент все три гражданских самолета осуществляют сертификационные полеты.

Чемезов также описал Мишустину нынешний этап разработки каждого отдельного самолета. В первую очередь, он затронул воздушное судно МС-21, на борту которого уже используется свыше 70 систем и агрегатов российского и импортозамещенного производства.

"Я только что был на заводе в Иркутске, там уже 14 фюзеляжей практически готовые стоят. И девять в стадии доработки", – уточнил гендиректор "Ростеха", говоря про МС-21.

По словам Чемезова, первый полет полностью импортозамещенного МС-21 запланирован на август 2025 года. В настоящее время данный самолет импортозамещен лишь частично. При этом SJ-100 и Ил-114 уже полностью переведены на российские системы и агрегаты, уточнил гендиректор госкорпорации.

"Если говорить об МС-21, да и о SJ-100, наверное, нет ни одной страны в мире, которая бы полностью, стопроцентно производила комплектующие для своих самолетов", – обратил внимание на встрече с Мишустиным Чемезов.

Первый полет опытного образца МС-21 состоялся в апреле этого года. Он взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев".

Специалисты проводили тесты авионики, системы электроснабжения, кондиционирования и другого оборудования. Стоимость самолета оценивается в 3 миллиарда рублей, что вдвое дешевле аналогичного Boeing.

В том же месяце третий опытный полностью импортозамещенный Superjet выполнил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Продолжительность полета составила примерно 40 минут. Во время тестов подтвердилась стабильная работа всех российских систем, а также управляемость и устойчивость судна в воздухе.