Гендиректор УЗГА Лузгин: стоимость самолета "Байкал" составит 220–340 млн рублей

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Стоимость самолета "Байкал" составит 220–340 миллионов рублей. Об этом "Ведомостям" сообщил гендиректор разработчика и производителя самолетов, Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин.

"Цена "Байкала" соответствует рынку. Она сопоставима со стоимостью американских одномоторных самолетов Cessna Grand Caravan", – сказал собеседник издания.

По словам Лузгина, в настоящее время есть твердый контракт на поставку 10 самолетов с авиакомпанией "Аврора". Помимо этого, предварительные договоры заключены с организациями "КрасАвиа" и "Аэросервис".

Самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Поставки воздушного судна планировались в 2026 году, заявил ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Ранее Владимир Путин потребовал ускорить разработку пассажирской версии "Байкала". Однако полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в мае 2025 года рассказал, что производство воздушного судна не ожидается, так как проект зашел в тупик. Выходить из ситуации, уточнил он, придется с помощью замены двигателей на Ан-2.