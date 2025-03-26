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26 марта, 19:15

Транспорт

Компания "Яковлев" получила одобрение Росавиации на серийное производство самолета МС-21

Компания "Яковлев" получила одобрение Росавиации на серийное производство самолета МС-21

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Авиастроительная компания "Яковлев" получила одобрение Росавиации на серийное производство самолета МС-21. Это полностью импортозамещенный пассажирский лайнер.

Комиссия ведомства провела выездную проверку. Эксперты оценили соответствие системы обеспечения качества и системы управления безопасностью полетов требованиям федеральных авиационных правил. После этого предприятие получило новый сертификат. Летом должны начаться сертификационные полеты лайнера с отечественными двигателями ПД-14. В следующем году стартует серийное производство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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