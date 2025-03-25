"Сити": подборка самых популярных выставок в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку самых востребованных выставок в Москве, на которые стоит успеть попасть в ближайшее время.

В Музее русского импрессионизма проходит выставка "Изображая воздух", на которой представлены работы 70 знаменитых художников. Здесь можно увидеть картины Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Поленова и других мастеров.

Не менее популярным является фестиваль цветов в "Аптекарском огороде", где в разгар весны цветут подснежники. Это идеальное место для любителей природы и фотосессий. Чтобы избежать очередей, лучше посещать его в будние дни или рано утром в выходные.

Подробнее – в программе "Сити".