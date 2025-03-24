"Культура за 100 секунд": выставка о детстве и юности Л. Н. Толстого открылась в Москве

Выставка о детстве и юности писателя Л. Н. Толстого открылась в Москве. Она проходит в Толстовском центре на улице Пятницкой. Там можно увидеть карточную колоду, бумажник, редкие фотографии и иллюстрации к произведениям писателя.

В московских кинотеатрах можно увидеть семейный фильм "Пальма-2". Это продолжение истории о преданной овчарке. Картина снята на основе реальных событий.

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