Квесты и постановочные съемки пройдут для гостей кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В кинопарке "Москино" в выходные, 22 и 23 марта, пройдут лекции, квесты и постановочные съемки. Гости также увидят реконструкцию исторического сражения 1812 года, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Реконструкции проведут на специально огороженной территории за декорацией "Соборная площадь Москвы". Программа будет посвящена второму сражению под Красным. В 11:00 и 15:00 гостей кинопарка ждет общий воинский парад, а в 13:00 состоится масштабное постановочное сражение между русскими и французскими "войсками". В 16:00 начнется сама реконструкция сражения с участием около 80 человек.



В этой же декорации посетители смогут увидеть уникальные предметы городского и сельского быта XIX века. Желающим предложат попробовать себя в фехтовании, посетить цирюльню и настоящую лабораторию.

Кроме того, в кинопарке можно будет найти тематические площадки "Солдатский быт", "15-й драгунский полк", "Гусары" и "Элитное ополчение русской армии".

В субботу, 22 марта, в многофункциональном зале образовательного центра художник и основатель проекта "Словографика" Петр Скляр расскажет о герое войны, легендарном гусаре и поэте Денисе Давыдове.

В воскресенье, 23 марта, пройдет День зарубежного кинематографа. В многофункциональном зале образовательного центра зрителям покажут эксклюзивные документальные фильмы, снятые в Китае, Индии, Африке и странах Ближнего Востока.

В декорации "Театр Гонзаги" пройдет творческий вечер актера дубляжа Всеволода Кузнецова. Продюсер Петр Пецка расскажет об американских фильмах в жанре хоррор и их психотерапевтическом влиянии, также выступит Ирина Глебова, декан продюсерского факультета Института кино и телевидения.

В декорации "Центр Москвы" посетители смогут принять участие в новых костюмированных постановочных съемках по мотивам комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", а на площадке "Пограничный КПП в Берлине" – по мотивам одной из частей фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Также в рамках исторической программы все выходные детей и взрослых будет ждать иммерсивный квест "Гусарский романс". Квест "Ревизор" пройдет в декорациях "Уездный город".

В кинотеатре "Москино кинопарк" в том числе покажут разнообразные фильмы. При этом в рамках программы "Дни зарубежного кино" зрителей ждут две премьеры – "Баг Бой – супергерой джунглей" и "Расскажи мне кино".

Ранее стало известно, что натурная декорация "Театр Гонзаги" в кинопарке "Москино" стала новой площадкой для регистрации брака. Столичные ЗАГСы уже начали принимать заявления. Декорация повторяет реальную версию театра из усадьбы Архангельское, который был создан художником-декоратором XIX века Пьетро Гонзаго.

Кроме того, новобрачные могут сделать фотографии на фоне самолета Ту-154, а также в окружении декораций "Соборная площадь Москвы" и "Ковбойский городок".