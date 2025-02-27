Кинокомиссия "Москино" помогла организовать около 10 тыс съемок в столице

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

За семь лет благодаря кинокомиссии "Москино" в столице было создано свыше 2,6 тысячи проектов крупных студий и начинающих режиссеров. С февраля 2018 года она помогла в организации около 10 тысяч съемок, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

"Среди производителей фильмов и сериалов стабильно растет интерес к московским площадкам. Только за прошлый год столичная кинокомиссия согласовала около 1,7 тысячи съемок. Число заявок на их проведение достигло почти 3 тысяч", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Самым популярным форматом стали сериалы. На них пришлось свыше трети от всех заявок. Также интересом пользуются полнометражные фильмы (24%), курсовые и дипломные работы (18,5%), а также короткометражки (почти 16%).

Кроме того, кинокомиссия помогает в организации съемок и в кинопарке "Москино". Заявки на проведение съемок принимаются через киноплатформу "Москино" film.moscow.

Между тем уже более 20 тысяч детей приняли участие почти в 100 праздничных программах в кинопарке "Москино", которые проходят по выходным. На еженедельных мастер-классах в образовательном центре кинопарка ребята могут ощутить свободу творчества. Им предлагают сделать магнит, раскрасить символическую кинотарелку или хлопушку.

