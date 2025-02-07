07 февраля, 08:33Культура
Актеры рассказали об участии в спектакле в кинопарке "Москино"
Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"
Актеры Дмитрий Певцов, Валерий Николаев и Юлия Такшина оценили спектакль "Соборная площадь" и посоветовали горожанам обязательно посетить кинопарк "Москино", передает портал мэра и правительства Москвы.
В основе сюжета – события Смутного времени. Актерский состав сформирован так, чтобы в каждом показе наряду с молодыми артистами на одной из главных ролей всегда была знаменитость.
"Это необычный исторический спектакль, он наполнен сказкой, волшебством и при этом раскрывает тайны такого сложнейшего периода в истории России", – заметил Певцов.
Представление будет интересно как взрослым, так и детям. Сам кинопарк также станет удивительным открытием, так как это самая большая киносъемочная площадка в мире, добавил он.
В свою очередь, Николаев рассказал, что для постановки очень важна историческая достоверность, поэтому актеры изучали события Смутного времени, а авторы сценария консультировались со специалистами.
"Я была поражена объемами, качеством и той энергией, которые присутствуют в кинопарке "Москино". У меня было время пройтись по территории, и это что-то невероятное", – добавила Такшина.
Актриса указала, что здесь можно увидеть различные эпохи и части света, от Древней Руси до Америки.
До 23 февраля в "Москино" состоятся еще 12 показов спектакля "Соборная площадь". Ближайшие из них ожидаются 8 и 9 февраля, в 18:00 и 19:30. Вход платный.
Ранее писатель Захар Прилепин назвал постановку зрелищной и актуальной. Он похвалил декорации и жанровое своеобразие спектакля, христианские символы, заложенные в сюжете, а также футуризм и кубизм, которые дополняются русским национальным стилем. Так, спектакль переходит от народного театра в современный танцевальный стиль и классический театр.
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