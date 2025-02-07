Актеры рассказали об участии в спектакле в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

Актеры Дмитрий Певцов, Валерий Николаев и Юлия Такшина оценили спектакль "Соборная площадь" и посоветовали горожанам обязательно посетить кинопарк "Москино", передает портал мэра и правительства Москвы.

В основе сюжета – события Смутного времени. Актерский состав сформирован так, чтобы в каждом показе наряду с молодыми артистами на одной из главных ролей всегда была знаменитость.

"Это необычный исторический спектакль, он наполнен сказкой, волшебством и при этом раскрывает тайны такого сложнейшего периода в истории России", – заметил Певцов.

Представление будет интересно как взрослым, так и детям. Сам кинопарк также станет удивительным открытием, так как это самая большая киносъемочная площадка в мире, добавил он.

В свою очередь, Николаев рассказал, что для постановки очень важна историческая достоверность, поэтому актеры изучали события Смутного времени, а авторы сценария консультировались со специалистами.

"Я была поражена объемами, качеством и той энергией, которые присутствуют в кинопарке "Москино". У меня было время пройтись по территории, и это что-то невероятное", – добавила Такшина.

Актриса указала, что здесь можно увидеть различные эпохи и части света, от Древней Руси до Америки.

До 23 февраля в "Москино" состоятся еще 12 показов спектакля "Соборная площадь". Ближайшие из них ожидаются 8 и 9 февраля, в 18:00 и 19:30. Вход платный.

Ранее писатель Захар Прилепин назвал постановку зрелищной и актуальной. Он похвалил декорации и жанровое своеобразие спектакля, христианские символы, заложенные в сюжете, а также футуризм и кубизм, которые дополняются русским национальным стилем. Так, спектакль переходит от народного театра в современный танцевальный стиль и классический театр.

