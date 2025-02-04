Сергей Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2024 году с помощью киноплатформы "Москино" согласовали проведение съемок 632 проектов. Среди них – художественные и документальные фильмы, сериалы, телепроекты и музыкальные клипы, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Также впервые на платформе утвердили проведение съемок иностранной картины под названием "Величайший всех времен". Все проекты снимались в разных местах, в том числе в парках "Сокольники", Измайловском и "Ростокинский акведук", рассказал мэр.

По словам Собянина, с прошлого года есть возможность согласовать разноплановые съемки на улицах и дорогах Москвы. Производители кино могут забронировать локации, подобрать костюмы и реквизит, а также узнать о мерах поддержки.

Любители кино же могут зарегистрироваться на бесплатные показы в сети кинотеатров "Москино" и приобрести билеты на события кинопарка. Киноплатформа "Москино" уже получила престижные награды. В прошлом году ее посетило более 500 тысяч пользователей, добавил градоначальник.

Тем временем в столице в 2025 году запланированы съемки пяти международных кинопроектов. Съемки с участием представителей Бразилии, Таиланда, Египта и Камеруна пройдут не только в кинопарке "Москино", но и на других городских площадках. В работе с московскими специалистами также заинтересованы компании из Белоруссии, Китая, Турции и Индонезии, отметила заммэра Наталья Сергунина.