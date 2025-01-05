Собянин: каталог реквизита на киноплатформе "Москино" за год расширился в 12 раз

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Киноплатформа "Москино" набирает популярность. Ее каталог реквизита расширился в 12 раз за год, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

На сегодняшний день каталог "Москино" насчитывает 60 тысяч единиц костюмов и реквизита, включая мебель, бутафорию, декорации и военный реквизит. В нем представлены склады крупных игроков рынка – киностудии имени М. Горького, "Жар-птица", "Мосфильм" и "Останкино".

"Созданная пару лет назад, цифровая киноплатформа "Москино" упростила свой процесс до нескольких кликов. С помощью сервиса производители могут получить помощь в согласовании съемок, забронировать площадки в павильонах и под открытым небом, арендовать костюмы и реквизит", – написал мэр столицы.

С прошлого года платформа начала работать на английском, испанском, китайском, арабском, хинди и тайском языках. Иностранные производители могут использовать сервис, зарегистрировав российское юридическое лицо или сотрудничая с местными компаниями.

Сегодня "Москино" предлагает почти 700 натурных и интерьерных локаций: парки, скверы, улицы, вокзалы, площади, усадьбы, культурные центры, дворцы и библиотеки, павильоны и декорации.

Самыми популярными натурными площадками стали парки "Сокольники", Измайловский и Ростокинский акведук. Среди улиц горожане чаще выбирают Подколокольный и Подсосенский переулки, а в кинопарке наибольший спрос приобрели декорации "Москва 1940-х" и "Улицы Москвы".

Кроме того, кинопроизводителям удобнее стало получать и информацию о мерах поддержки. С 2020 года у кинокомпаний есть возможность получить грант до 15 миллионов рублей за создание образа столицы в кино. Этой опцией уже воспользовались 36 компаний.

"А для начинающих осваивать волшебный мир кино на платформе собраны более 200 курсов и мастер-классов от более чем 40 профильных учебных заведений, включая ВГИК, Институт кино и телевидения, Высшие курсы сценаристов и режиссеров, Московскую школу кино, Московскую школу нового кино и многие другие", – отметил Собянин.

Изначально киноплатформа задумывалась в качестве инструмента для профессионалов, она стала полезной и востребованной для любителей кино. Летом прошлого года в рамках проекта "От идеи до премьеры" москвичи могли подавать заявки, видеовизитки и участвовать в народном кастинге.

В целом 2024 год стал знаковым для столичной киноиндустрии, говорил Собянин. Мэр напомнил, что в сентябре при участии Владимира Путина открыли первую очередь кинопарка "Москино". Среди важных событий градоначальник также отметил Московскую международную неделю кино, которая прошла в первый раз и объединила представителей из 47 государств. Тогда же было подписано девять соглашений о сотрудничестве.

