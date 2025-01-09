Съемки пяти международных кинопроектов пройдут в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В этом году в Москве запланированы съемки пяти международных кинопроектов. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента культуры.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, съемки фильмов с участием представителей Бразилии, Таиланда, Египта и Камеруна состоятся не только в кинопарке "Москино", но и на других площадках города. Кроме того, в работе со специалистами из Москвы заинтересованы компании еще из 10 стран, среди которых Белоруссия, Китай, Турция и Индонезия. С ними, по ее словам, уже ведутся переговоры.

В качестве примера взаимодействия столичных и иностранных кинопроизводителей департамент привел индийский фильм "Величайший всех времен", съемки которого были организованы киноплатформой "Москино". Режиссеры использовали столичные локации для создания картины: Патриарший мост, Театральную и Манежную площади.

Кроме того, отечественные кинокартины показывали и за границей. Так, в рамках Московского фестиваля кино в Таиланде жители Бангкока, Паттайи и острова Пхукет увидели фильмы "Вызов", "Сердце Пармы", "Либерея: Охотники за сокровищами", "Конек-горбунок" и "Обратимая реальность".

Свои работы представили на XX Международном фестивале мультфильмов и анимации в китайском городе Ханчжоу и столичные мультипликаторы. В результате представители трех компаний подписали соглашения с китайскими партнерами о совместном создании и продвижении детской анимации на телевидении.

В конце августа 2024 года в столице прошла Московская международная неделя кино, в которой поучаствовали представители кинокомпаний, продюсеры, сценаристы и государственные деятели из 47 стран. В результате Москва подписала девять соглашений как с российскими, так и иностранными партнерами. В общей сложности мероприятие посетили свыше 600 тысяч человек.

