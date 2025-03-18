Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Природно-исторические парки "Серебряный бор" и "Москворецкий" приглашают снимать кино. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадку для съемок можно забронировать на платформе "Москино". До этого, чтобы организовать процесс, нужно было обращаться в кинокомиссию "Москино" или напрямую к владельцам площадок.

Процедуру упростили благодаря онлайн-сервису, где можно не только подать заявку в кинокомиссию, но и узнать о доступных местах для съемок, а также получить консультацию.

В "Серебряном бору" есть три локации, которые можно забронировать для проведения съемок. Одна из них – лесной массив, расположенный на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора.

Искусственный остров "Серебряный бор" появился после того, как в 1937 году был построен Хорошевский судоходный канал. Лес соединяется с городом мостом, который спроектировали архитектор Иосиф Фридлянд и инженер Аполлон Белоголов.

Вторая локация – остров-заповедник на Таманской улице. Территория площадью 328 гектаров разделена на прогулочную, рекреационную, административную и охранную зоны. Там кинематографисты смогут найти богатую флору, фауну и живописные пейзажи.

Парк "Ветеран" находится в центре "Серебряного бора", на берегу Москвы-реки. Он занимает территорию около 10 гектаров и привлекает горожан тишиной и возможностью отдохнуть от шума города. Здесь также традиционно отмечается День Победы.

Парк "Москворецкий" расположен у берегов Москвы-реки. Место подойдет и любителям активного отдыха, и тем, кто предпочитает более спокойное времяпрепровождение. Инфраструктура парка хорошо развита и гармонично сочетается с окружающим ландшафтом. Кроме того, в парке можно найти просторные луга, лесные теннисные корты и красивые берега реки.

Помимо этих двух площадок, на платформе можно забронировать локацию "Парк Звезд", расположенную между Крылатской улицей и проспектом Маршала Жукова. В 1999 году актеры, музыканты и деятели культуры посадили деревья вдоль правого берега Москвы-реки.

В парке есть удобные пешеходные и велосипедные дорожки, а также тропинки возле высоких старых сосен. Деревянные настилы со смотровыми площадками и живописными видами подойдут для натурных съемок.

Между тем за семь лет в столице было создано свыше 2,6 тысячи проектов крупных студий и начинающих режиссеров благодаря кинокомиссии "Москино". С февраля 2018 года она помогла в организации около 10 тысяч съемок.

Отмечается, что самым популярным форматом стали сериалы. На них пришлось свыше трети от всех заявок. Также интересом пользуются полнометражные фильмы (24%), курсовые и дипломные работы (18,5%).