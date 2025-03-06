"Известия": Россия готовит соглашения о совместном кинопроизводстве с семью странами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минкультуры России готовит соглашения о совместном кинопроизводстве с Бразилией, Вьетнамом, Кубой, Мексикой, Турцией, ЮАР и Сербией, пишет газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В прошлом году в широкий российский прокат уже выходили ленты производства некоторых указанных стран и других государств, напомнили в министерстве. Кроме того, картины стран Азии и Латинской Америки присутствуют в отечественных онлайн-кинотеатрах и на телевидении.

При этом российские фильмы также приобретаются для показа только в кинотеатрах, интернет-площадках и телеканалах. Как считают в Минкультуры, готовящиеся соглашения послужат дополнительным импульсом к развитию копродукции с этими странами.

Свое мнение по этому поводу высказала секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. Она считает, что идея совместного кинопроизводства является не только интересной, но и стратегически важной для отечественной индустрии. Российская сторона может получить доступ к новым рынкам, укрепить международные связи, а также привлечь дополнительное финансирование и снизить риски.

Загитова обратила внимание, что новые соглашения также помогут решить проблему пиратства на рынке.

"Если такие проекты будут активно продвигаться в официальных кинотеатрах и стриминговых сервисах стран-партнеров, у зрителей появится больше законных способов просмотра фильмов", – пояснила она.

В январе турецкий ремейк отечественного "Холопа" возглавил кинопрокат в России. С 23 по 26 января сборы фильма в кинопрокате достигли 108,4 миллиона рублей.

Комедию также планируют переснять в Китае. Контракт на съемки уже подписан. Как рассказал гендиректор фирмы "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, вариант российской ленты должен выйти и во Франции.

