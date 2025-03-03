"Анора" получила премию "Оскар" за лучший фильм

Фото: кадр из фильма "Анора"; режиссер – Шон Бэйкер; производство – Cre Film, FilmNation Entertainment

Картина "Анора" режиссера Шона Бэйкера получила премию "Оскар" за лучший фильм. Итоги 97-й церемонии вручения кинопремии представлены на сайте академии.

Всего в данной номинации за награду боролись 10 картин. Кроме того, Шон Бэйкер также был удостоен награды как лучший режиссер.

Актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в драме "Анора", также завоевала "Оскар" за лучшую женскую роль. Фильм Бэйкера смог заполучить статуэтку в том числе за лучший монтаж и оригинальный сценарий.

Юра Борисов при этом не получил "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за роль в фильме "Анора". Награду в данной номинации забрал Киран Калкин, снявшийся в "Настоящей боли".

Лучшим мужским актером ранее был признан Эдриен Броуди, который сыграл венгерского архитектора Ласло Тота в "Бруталисте".