03 марта, 06:52Культура
"Анора" получила премию "Оскар" за лучший фильм
Фото: кадр из фильма "Анора"; режиссер – Шон Бэйкер; производство – Cre Film, FilmNation Entertainment
Картина "Анора" режиссера Шона Бэйкера получила премию "Оскар" за лучший фильм. Итоги 97-й церемонии вручения кинопремии представлены на сайте академии.
Всего в данной номинации за награду боролись 10 картин. Кроме того, Шон Бэйкер также был удостоен награды как лучший режиссер.
Актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в драме "Анора", также завоевала "Оскар" за лучшую женскую роль. Фильм Бэйкера смог заполучить статуэтку в том числе за лучший монтаж и оригинальный сценарий.
Юра Борисов при этом не получил "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за роль в фильме "Анора". Награду в данной номинации забрал Киран Калкин, снявшийся в "Настоящей боли".
Лучшим мужским актером ранее был признан Эдриен Броуди, который сыграл венгерского архитектора Ласло Тота в "Бруталисте".
Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США