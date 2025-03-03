Дауни-младший похвалил Борисова за роль в "Аноре"

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Американский актер Роберт Дауни – младший, объявлявший победителя в номинации "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, похвалил Юру Борисова за работу в фильме "Анора", свидетельствует трансляция 97-й церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.

Дауни-младшим назвал прекрасным образ героя, которого Борисов исполнил в фильме Шона Бэйкера.

"Превосходное исполнение, добро пожаловать на большую сцену. Брат, у тебя большое будущее и ты в правильном месте", – сказал Борисову Дауни-младший.

Тем не менее Борисов так и не получил премию "Оскар", она досталась американскому актеру Кирану Калкину за его роль в "Настоящей боли" режиссера Джесси Айзенберга.

Фильм "Анора" удостоен еще пяти номинаций "Оскар": "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".