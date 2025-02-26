В шорт-лист премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения попали 33 проекта

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Финалистами XII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) стали 33 проекта. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Претендентами в номинации "Лучший мини-сериал на ТВ" (1–4 серии) стали два проекта режиссера Сергея Малюгова – "Самогон" и "Заговоренный", а также "Изгой. Нечисть" Михаила Вассербаума.

В номинации "Лучший телесериал" (5–19 серий) на премию претендуют проект Михаила Вассербаума "Комитет", сериал Андрея Головкова и Андрея Силкина "Молодежка. Новая смена" и "Наследники. Дар крови" Антона Федотова и Александра Бабаева.

В номинации "Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий) представлены "Кордон", режиссерами которого выступили Юрий Осипов, Евгений Серов, Игорь Ромащенко и Станислав Мареев, 7-й сезон "Скорой помощи" (Богдан Дробязко), "Шеф. Мужская работа" (Александр Черняев, Арменак Назикян).

Категория "Лучший онлайн-сериал" (1–6 серий) представлена такими проектами, как "Внутри убийцы" (Владимир Мирзоев), сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" (2-й сезон) и "Прелесть" (Динар Гарипов).

В номинации "Лучший комедийный сериал" за премию поборются проекты "Инспектор Гаврилов" (Кирилл Васильев), "Макрон" (Ирина Аркадьева), "Мамонты" (Михаил Чистов) и "Новые жуки" (Максим Пешков).

Среди лучших анимационных сериалов на премию претендуют "Отель у овечек" (Дмитрий Высоцкий), "Приключения Пети и волка" (4-й сезон) (Олег Мусин, Сергей Гордеев), 6-й сезон "Простоквашино" (Анастасия Махлина) и "Три кота" (Дмитрий Высоцкий).

В категории "Лучший документальный сериал" представлены "Вас беспокоят из банка", "Земля виноделов" (Иван Вдовин) и "Тайна Карениной" (Иван Юдин).

Премия в номинации "Лучший документальный фильм" может достаться проектам "Александр Третий" (Сергей Айрапетов), "Алексей Леонов. По самому краю" (Иван Цыбин) или "Арбенина" (Ангелина Ашман).

В номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" в финал вышли "Воздух" Алексея Германа – младшего, "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина и "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко.

Торжественная церемония XII премии АПКиТ состоится 13 мая. Лауреатов наградят в столичном конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ).

Тем временем объявлены первые итоги премии "Оскар". Актер Юра Борисов может не получить награду в категории "Лучшая роль второго плана" за "Анору".