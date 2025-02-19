Variety: Борисов может не получить премию "Оскар"

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Российский актер Юра Борисов может не получить премию "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за роль в "Аноре", следует из первых итогов премии, которые есть в распоряжении Variety.

Анонимные бюллетени подтверждают, что "Анора" остается главным фаворитом почти всех номинаций, но не актерских. Фильм числится в топе наряду с "Конклавом" и "Бруталистом". При этом Борисова пока нет ни в одном бюллетене, чаще всего в них упоминают Кирана Калкина и Джереми Стронга. При этом еще не все голоса обработаны, пишет издание.

За звание лучшего режиссера борются Брэйди Корбет и Шон Бейкер. В номинации "Лучшая актриса" заявлены Майки Мэдисон ("Анора") и Деми Мур ("Субстанция"). Лучшим актером может быть признан Эдриан Броуди ("Бруталист").

Окончательные результаты будут оглашены на церемонии 10 марта.

В конце января Борисова номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за роль в "Аноре". Вместе с ним в номинации участвуют Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").

Кроме того, "Анора" удостоилась еще пяти номинаций "Оскара": "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".

