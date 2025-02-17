Гоша Куценко рассказал о планах сотрудничества с Юрой Борисовым

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Номинант на премию "Оскар" актер Юра Борисов поддержал выход фильма "Красный шелк", который появится в широком прокате 20 февраля. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал продюсер и исполнитель одной из главных ролей в этой картине Гоша Куценко.

По его словам, в фильме зрители увидят 12 персонажей, которых подозревают в шпионаже. Есть и 13-й герой, которого играет "суперизвестный актер", подчеркнул артист. Съемочная команда хотела бы заставить зрителей задуматься, кто же стал этим шпионом. Куценко также признался, что съемочная группа уже мечтает снять следующую картину.

При этом сам он ранее принял участие в рекламной кампании фильма "Пророк", главную роль в котором исполнил Борисов.

"Прочитал стихи Александра Сергеевича (Пушкина. – Прим. ред.) для рекламы фильма. На меня мои наехали: "Что ты делаешь? Это же конкурент". Я говорю: "Спокойно. Мы, артисты, друг друга не подводим. Если надо, помогаем". Я связался с Юрой Борисовым, и мы с ним сейчас тоже делаем флешмоб", – рассказал продюсер, беседуя с журналистами.

Ранее Борисов предстал перед пассажирами метро Москвы в образе поэта Александра Пушкина в День памяти писателя. К 188-й годовщине со дня смерти поэта артист появился на станции столичного метрополитена "Пушкинская" с букетом роз в руках, которые он раздавал пассажирам.

