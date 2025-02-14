Праправнук Пушкина заявил о желании посмотреть новый фильм про знаменитого поэта

Фото: кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"; режиссер – Феликс Умаров; производство – "Централ Партнершип"; "Кинослово"; "ТриТэ"; при поддержке "Фонда кино"

Праправнук поэта Александра Пушкина, 82-летний Александр Александрович хотел бы посмотреть посвященный писателю фильм "Пророк. История Александра Пушкина" с актером Юрой Борисовым в главной роли. Об этом праправнук поэта рассказал телеканалу "360".

Мужчина отметил, что впервые узнал о фильме, посвященном Пушкину, неделю назад. По его словам, ему было бы интересно посмотреть кино, чтобы дать свое мнение относительно картины.

Он также рассказал, что не знает исполнителя главной роли Борисова, так как сейчас живет в Брюсселе, где ему тяжело следить за российской повесткой.

"У нас действовал фонд Пушкина, чтобы помогать детям, больным раком. Но из-за санкций мы теперь ничего не можем делать. В конце прошлого года был в Москве и Санкт-Петербурге, очень трудная и утомительная поездка получилась", – поделился праправнук Пушкина.

Ранее Борисов предстал перед пассажирами метро Москвы в образе поэта Александра Пушкина в День памяти писателя. Отмечалось, что Борисов появился на станции "Пушкинская" с букетом роз в руках к 188-й годовщине со дня смерти поэта.