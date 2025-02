Variety: актеры Барри Кеоган и Райли Кио могут войти в каст фильма Кантемира Балагова

Фото: ТАСС/EPA/JULIEN WARNAND

Актеры Барри Кеоган и Райли Кио могут войти в каст англоязычного фильма российского режиссера Кантемира Балагова "Варенье из бабочек". Об этом сообщает Variety.

Сценарий для нового фильма, который расскажет об американской общине кабардинских иммигрантов, режиссер написал сам. Производством займутся компании AR Content и Why Not Productions.

Балагов хочет снять "Варенье из бабочек" для Голливуда. Ранее он был режиссером пилотного эпизода The Last of Us, однако режиссер покинул проект из-за творческих разногласий. Его место занял продюсер Крейг Мазин, и, по словам Балагова, в первую серию сериала попало примерно 40% отснятого материала.

Кроме того, режиссер уже выпустил несколько фильмов. Его дебют "Теснота" удостоился награды "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале в 2017 году. Киноленту "Дылда" отметили тем же призом в 2019 году. Также Балагов получил за фильм награду за лучшую режиссуру.

