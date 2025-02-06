"Бюллетень кинопрокатчика": спин-офф "Джона Уика" покажут в России 5 июня

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Спин-офф "Джона Уика", фильм "Балерина" с кубино-испанской актрисой Аной де Армас в главной роли, начнут показывать в российских кинотеатрах за день до мирового релиза, 5 июня. Об этом сообщает журнал "Бюллетень кинопрокатчика" в телеграм-канале.

События боевика разворачиваются между третьей и четвертой частью "Джона Уика", главную роль в которых исполнил канадский актер Киану Ривз.

Сюжет повествует о балерине из преступного синдиката "Руска Рома", которая стремится отомстить за своего отца. Ривз вновь предстанет перед зрителями в образе наемника из Белоруссии по прозвищу Баба-Яга. В фильме также появится американский актер Лэнс Реддик (Харон), который скончался в марте 2023 года.

Ранее стало известно, что актер Райан Гослинг может принять участие в новом фильме по франшизе "Звездных войн". Картину снимет режиссер Шон Леви, известный по серии комедий "Ночь в музее" и фильму "Дэдпул и Росомаха". Он работает над проектом с 2022 года совместно со сценаристом Джонатаном Троппером.

Детали будущего фильма не разглашаются, на данный момент он не имеет названия. Кинолента не будет встроена в сюжетную линию основной саги о джедае Люке Скайуокере.