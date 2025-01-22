Variety: актер Райан Гослинг может сыграть в фильме по "Звездным войнам"

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Актер Райан Гослинг может принять участие в новом фильме по франшизе "Звездных войн". Об этом пишет журнал Variety.

По данным издания, картину снимет режиссер Шон Леви, известный по серии комедий "Ночь в музее" и фильму "Дэдпул и Росомаха". Он работает над проектом с 2022 года совместно со сценаристом Джонатаном Троппером.

Детали будущего фильма не разглашаются, на данный момент он не имеет названия. Кинолента не будет встроена в сюжетную линию основной саги о джедае Люке Скайуокере.

Журналисты ожидают, что участие Гослинга в проекте может ускорить его реализацию. Так, фильм с участием канадского актера может выйти после другого фильма по франшизе "Звездных войн" – "Мандалорец и Грогу" в 2026 году.

Ранее стало известно, что британские актеры Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч и Розамунд Пайк снимутся в новом фильме режиссера Гая Ричи. Рабочее название картины – Wife and Dog (дословно "Жена и собака").

Однако все подробности и детали фильма держатся в секрете. Съемки должны начаться в 2025 году в Великобритании.