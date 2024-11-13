Deadline: Энтони Хопкинс и Бенедикт Камбербэтч сыграют в новом фильме Гая Ричи

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Британские актеры Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч и Розамунд Пайк сыграют в новом фильме режиссера Гая Ричи, который написал для картины сценарий, сообщает Deadline.

Рабочее название картины Wife and Dog (дословно "Жена и собака"). Однако все подробности и детали фильма держатся в секрете. Сейчас пока известно, что съемки начнутся в начале 2025 года в Великобритании.

Источник заявляет, что картина станет "возвращением к красочному, предательскому миру британской аристократии, который Ричи исследовал в фильме и сериале "Джентльмены".

Между тем СМИ заявляют, что создатель "Бэтмена" Мэтт Ривз работает над новым сериалом о Джокере, где главную роль исполнит Барри Кеоган. По словам инсайдера, сюжет развернется между событиями второго и третьего фильма "Бэтмен".

Кеоган появился в образе культового злодея в финальных кадрах первого фильма Ривза с Робертом Паттинсоном. В сцене безымянный узник Аркхема говорил с Загадочником, которого в картине сыграл Пол Дано.