Барри Кеоган может сыграть Джокера в новом сериале Мэтта Ривза

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Создатель "Бэтмена" Мэтт Ривз работает над новым сериалом о Джокере, где главную роль исполнит Барри Кеоган. Об этом сообщает портал The InSneider со ссылкой на инсайдера Джеффа Снайдера.

По его словам, сюжет развернется между событиями второго и третьего фильма "Бэтмен".

Кеоган появился в образе культового злодея в финальных кадрах первого фильма Ривза с Робертом Паттинсоном. В сцене безымянный узник Аркхема говорил с Загадочником, которого в картине сыграл Пол Дано. С того момента о возвращении героя уже говорилось на уровне слухов.

Ранее Кеоган рассказал, что его преследует образ покойной матери, которая при жизни страдала от тяжелой зависимости. Актеру было 12 лет, когда его мать Дебби умерла от передозировки. До этого она не могла заботиться о сыне, и его забрали под опеку.

Кеоган сменил не один дом. У актера была родная бабушка, однако мать стеснялась признаться ей, что лишилась родительских прав.

