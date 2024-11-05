Актер Барри Кеоган рассказал о своем тяжелом детстве

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Ирландский актер Барри Кеоган рассказал, что его преследует образ покойной матери, которая при жизни страдала от тяжелой зависимости. Об этом артист сообщил в эпизоде подкаста Луи Теру.

Актеру было 12 лет, когда его мать Дебби умерла от передозировки. До этого она не могла заботиться о сыне, и его забрали под опеку. Кеоган сменил не один дом. У актера была родная бабушка, однако мать стеснялась признаться ей, что лишилась родительских прав.

"За ней бегали многие парни, и это сыграло с ней злую шутку. Грустно было видеть, как ухудшается состояние людей в моем районе, и как люди борются с этим. Это затронуло мою маму, моего дядю, который умер из-за этого, и моего отца тоже", – вспомнил Кеоган.

В 15 лет актера и его брата забрали к себе тетя и бабушка. В память о матери Кеоган носит серебряный браслет с ее именем.

Ранее актер Пол Мескал рассказал о жутком предчувствии по поводу своей жизни. Он питает уверенность в том, что его жизнь будет недолгой. Поклонники артиста подозревают, что он мог столкнуться с зависимостью от запрещенных веществ. Летом многие из них заявляли, что получили подтверждение своих предположений в виде фото, на котором актер не скрывал этого.

