20:54
Фото: Instagram/emrata
Супермодель и актриса Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии. Свое заявление девушка сделала в эссе для New York Magazine.
Своим обидчиком Ратаковски назвала американского фотографа Джонатана Ледера. По ее словам, неприятный инцидент случился в 2012 году. Тогда она снималась в откровенной фотосессии для журнала Darius в доме Ледера в Нью-Йорке.
Перед съемками фотограф предложил модели угоститься вином. 20-летняя девушка согласилась, "желая казаться старше и мудрее". Сама Ратаковски объяснила такое решение тем, что она старалась понравиться Ледеру, поскольку это было важно для ее карьеры.
По словам девушки, мужчина предложил ей обнажиться для новых снимков после фотосессии в нижнем белье. Однако, закончив работу, она осознала, что перебрала лишнего. За этим последовал разговор.
Беседуя с моделью, Ледер спрашивал ее про парней. Весь диалог был "как в тумане", вспоминает Ратаковски.
"Я не помню никаких поцелуев, но отчетливо помню, как его пальцы вдруг оказались внутри меня", – написано в статье.
Девушка отметила, что ей было больно, так как Ледер был груб с ней. Она одернула руку фотографа, после чего он ушел на второй этаж. Остаток ночи Ратаковски провела в его доме, а наутро уехала к себе.
Представитель фотографа, комментируя Fox News данную информацию, заявил, что текст модели – это "тактика запугивания" и что сам Ледер отрицает свою вину.
Ранее сын актера Михаила Ефремова Никита рассказал, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств. Инцидент произошел на съемках детского фильма.
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