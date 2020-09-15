Бывший депутат Консервативной партии в Британии осужден за сексуальные домогательства

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Бывший депутат Консервативной партии Чарли Элфик в Великобритании приговорен к двум годам заключения. Наказание чиновник получил за три случая сексуальных домогательств, передает РИА Новости.
Отмечается, что Элфика Королевский суд Саутворка признал виновным в сексуальных домогательствах к первой жертве, случившихся в 2007 году, а также к сотруднице британского парламента.
Судебное разбирательство началось в июле этого года. Именно с этого времени партия временно приостановила партийное членство Элфика. Сам осужденный не признал свою вину.
Ранее психолог во избежание домогательств на работе посоветовала придавать рабочему общению максимально официальный характер. Кроме этого, специалист порекомендовала избегать корпоративов и совместных ланчей.
Девушка пожаловалась на домогательства курьера Delivery Club
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