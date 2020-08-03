Психолог дала советы, как избежать домогательств на работе со стороны коллег

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, как избежать домогательств на работе со стороны коллег. Она советует в первую очередь придать рабочему общению максимально официальный характер.

"Если вдруг девушка увидела, что коллега или начальник проявляет к ней слишком настойчивые знаки внимания, необходимо скорректировать общение с этим человеком. Надо либо их минимизировать, если есть такая возможность, либо максимально их сделать формальными, без лишних кокетств и улыбок", – советует психолог.



Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Можно перевести все общение в письменную форму: электронная почта, внутренние мессенджеры, чтобы минимизировать физический контакт.

Также психолог советует избегать корпоративов и совместных ланчей.

"Можно попробовать передавать документы, рабочие бумаги через секретаршу или следить, чтобы в кабинете при вашем общении находился еще кто-то", – рекомендует Овчаренко.

Она уверена, что про такие вещи нельзя молчать, иначе ситуация может усугубиться. Специалист рекомендует сразу обращаться к вышестоящему начальству или поговорить с коллегами, так как они могли быть в такой же ситуации и в состоянии дать совет.



Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Очень часто эскалации таких событий происходят потому, что люди молчат. Агрессоры боятся огласки и пользуются страхом своих жертв. Важно говорить о таких вещах.

Если ситуация доходит до критической точки, психолог рекомендует дать понять агрессору, что у вас есть защита.

"Намекните, что вас есть кому защитить. Есть муж, семья или молодой человек, отец, неважно кто. Главное, что есть тот, кто в состоянии предоставить защиту. Надо это озвучить. Преследователи зачастую сдаются после прямого отпора и не идут на конфликт. Их это очень отрезвляет", – резюмирует Овчаренко.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные своего опроса, касаемые сексуальных домогательств на рабочем месте. Согласно результатам, каждый десятый (9%) сталкивался с такими проявлениями психологического насилия. Однако большинство россиян (87%) никогда не принуждалось к физическому контакту на работе.

В основном предложение сексуальных отношений и требования сексуального характера в рабочей среде считают оскорбительными женщины и молодежь, следует из данных опроса. Для каждой второй женщины (51%) это однозначно оскорбление. Но 45% респондентов не считает предложение неуместным.

Абсолютное большинство респондентов (90%) не сталкивалось с открытыми предложениями подобного харрактера и с необходимостью отвергать намеки со стороны руководства вступить в интимную связь. У 4% опрошенных отказ не имел никаких последствий, 3% подтвердили увольнение или иные последствия, передает РИА Новости.