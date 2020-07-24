Актриса Доможирова назвала странными обвинения в домогательствах в адрес Куценко

Не успел отгреметь скандал с участником телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Михаилом Скипским, которого обвинили в домогательствах, как на актера Гошу Куценко также пожаловались. Чуть раньше похожие заявления прозвучали в отношении видных российских журналистов. Разбираемся, почему в России все чаще стали говорить о домогательствах со стороны публичных людей.



"Трогал за ягодицу, звал к себе домой"

В России продолжает набирать обороты скандал с обвинением в домогательствах. На этот раз под подозрение попал актер и примерный семьянин Гоша Куценко. О предполагаемом харассменте с его стороны рассказала тикток-блогер под ником aliin.b. Девушка опубликовала в TikTok видео, в котором поделилась, что мужчина якобы пригласил ее в отель на чай. При этом, по словам Алины, когда она предложила пойти в ресторан или бар, Куценко отказался.

"Я так понимаю, у этого актера были на меня какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение четырех следующих часов: "А ты точно не хочешь к нам?", "Тут так весело, мы все тебя так ждем". Но самым мерзким оказалось сообщение: "Тут так вкусно", – заявила она.

Ранее обвинения в домогательствах буквально как из рога изобилия посыпались на игрока клуба "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского после поста в Twitter журналистки издания The Bell Екатерины Арениной. Девушка написала, что интеллектуал якобы приставал к ней, когда ей было всего 15 лет. Мужчина тогда преподавал у нее географию.

"В 2010 году я ходила к нему на тренировки по игре "Что? Где? Когда?", с какого-то момента он стал звать меня пить кофе после уроков. Звучит, вероятно, очень наивно, но я думала, что мы дружим. И мне, конечно, в какой-то мере льстил его интерес", – поделилась Аренина в Twitter.





из публикации в Twitter Екатерины Арениной После одного из таких походов мы зачем-то вернулись в школу, и он полез ко мне целоваться. Я отворачивалась, потом ушла... Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10-го класса. Он трогал меня за ягодицу, звал нас к себе домой, мы не поехали.

Вслед за Арениной игрока клуба "Что? Где? Когда?" обвинили еще несколько девушек. По их словам, на тот момент они также не достигли совершеннолетия. Например, одной из них якобы было 13 лет.



"Это было в школьной поездке. В поезде его руки почему-то оказались у меня под нижним бельем, человек лез ко мне целоваться... Это было не только со мной. Он мог схватить за талию, как-то пожамкать девочек маленьких. Между собой все знали, что на выездах он снимает обручальное кольцо и пристает к девушкам", – рассказала она.

Сам Михаил Скипский обвинения в свой адрес пока никак не комментирует, а интересующихся журналистов с вопросами просит обращаться в телекомпанию "Игра ТВ". Супруга знатока от общения на щепетильную тему тоже отказалась.

Также недавно в харассменте обвиняли известного телеведущего Павла Лобкова и шеф-редактора "МБХ Медиа" Сергея Простакова. Последний был вынужден уволиться. По аналогичной причине пришлось покинуть свой пост и сотруднику Сбербанка Руслану Гафарову. Ранее сообщалось, что на фоне скандала его вместе с коллегой Сергеем Миненко банк отстранил от работы.



Пиар или крик души?

Актриса театра и кино Марина Доможирова прокомментировала Москве 24 обвинения в адрес Куценко.

"Гоша мой коллега, мы вместе снимаемся в сериале "Скорая помощь", у нас очень хорошие и доверительные партнерские отношения. Я не считаю, что он мог кого-то домогаться, без чьего-то желания как-то проявлять себя. Давайте все-таки будем учитывать, что Гоша женатый человек, поэтому мне все это странно слушать. Мне в это не верится", – подчеркнула она.



Марина Доможирова актриса театра и кино Если даже предположить, что у людей возникают какие-то чувства, то, наверное, это обоюдное желание. Больше похоже на закос под американскую ситуацию, как в сериале "Утреннее шоу" и так далее. Может быть, это действительно и какая-то попытка привлечь внимание к себе людей. Мне кажется это очень странным.

Многократный участник и победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман, комментируя ситуацию со Скипским, тоже заявил, что подобным обвинениям просто так нельзя верить.

"Этого сейчас очень многие хотят – пропиариться за счет известного человека. Поэтому, как принято говорить в интернете, пруф – или не было. Но тут я скажу так: суд – или не было", – считает он.

По словам Вассермана, нынешняя "массовая истерия" под лозунгом #metoo уже давно превратилась не только в способ саморекламы, но и в уничтожение неугодных по любой причине. Он подчеркнул, что эта тенденция опасна.



В Сети начали делиться историями о домогательствах и насилии

"Что касается конкретно Скипского, я знаю, что он много лет организует турниры по интеллектуальным играм, в том числе турниры среди школьников. И вроде бы до сих пор никаких претензий ему никто не предъявлял", – заключил он.

В свою очередь, психолог Юлия Макарова в беседе с Москвой 24 объяснила, что жертва домогательств не всегда сразу рассказывает об инциденте, поскольку испытывает стыд.

"Они думают, что если это остается в пределах моей головы, то я могу это контролировать. Могу себя защищать. Когда это выйдет за пределы моей головы, информация будет мне неподконтрольна и может быть использована против меня. Ко мне могут хуже относиться, меня могут обвинять. И вот это нежелание испытывать жгучий стыд удерживает человека от того, чтобы поделиться с кем-то", – сказала эксперт.

Впоследствии люди все же рассказывают о случившемся, поскольку уже перенесли травму и в какой-то степени смирились, заявила она. К тому же, по словам собеседницы Москвы 24, у некоторых есть желание отомстить, тем самым компенсируя вред, который им когда-то нанесли.





Юлия Макарова психолог Я думаю, что тема стала просто более открытой, люди видят положительный опыт, поэтому заявляют... Вот этот тренд, который сейчас сложился, дает человеку ощущение некой общности, сообщества, которое за него, поможет ему, поддержит. А быть частью этого сообщества – значит разделить свои чувства, переживания, страхи и тревоги с этими людьми.

Также, по словам Макаровой, переживший домогательства человек крайне уязвим и ему важно в первую очередь позаботиться о своем психологическом состоянии. Лучше всего сразу обратиться за помощью к психологу или можно поделиться с близким человеком, который поймет и поддержит.



Соболева Илона