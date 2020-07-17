Обвиненный в домогательствах Руслан Гафаров увольняется из Сбербанка

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров, обвиненный в домогательствах, решил уволиться. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам мужчины, он уже уведомил об этом работодателя, поскольку считает неправильным оставаться в компании.

"Это только мое решение. Нужно привести себя в порядок и начать заново. У меня есть на это силы – надеюсь, их найдут и все участники обсуждаемых историй со всех сторон. Чтобы всем стало лучше", – написал он.

Ранее Сбербанк временно отстранил от работы двоих сотрудников, которых обвиняют в домогательствах, – Сергея Миненко и Руслана Гафарова. В банке намерены выяснить все детали обвинений, которые не связаны с профессиональной деятельностью работников.

В адрес Миненко и Гафарова прозвучали обвинения в домогательствах и оскорблениях сразу от нескольких женщин. Сообщения пострадавшие опубликовали в Twitter, после чего банк незамедлительно организовал проверку.