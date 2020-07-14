Двоих сотрудников Сбербанка отстранили от работы из-за обвинений в домогательствах

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Сбербанк временно отстранил от работы двоих сотрудников, которых обвиняют в домогательствах, сообщает Агентство "Москва".

В банке намерены выяснить все детали обвинений, которые не связаны с профессиональной деятельностью работников. На время проверок сотрудника ПАО "Сбербанк" Сергея Миненко и сотрудника дочерней компании ООО "С-Маркетинг" Руслана Гафарова отстранили от работы.

В адрес Миненко и Гафарова прозвучали обвинения в домогательствах и оскорблениях сразу от нескольких женщин. Сообщения пострадавшие опубликовали в Twitter, после чего банк незамедлительно организовал проверку.

"Мы относимся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего, поэтому 13 июля, сразу после выхода публикаций, службой внутренней безопасности ПАО "Сбербанк" была инициирована внутренняя проверка", – сообщили в пресс-службе.