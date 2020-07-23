Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах

Еще несколько девушек обвинили игрока клуба "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24.

Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними. В частности, одна из них рассказала, что, когда Скипский приставал к ней, ей было 13 лет.

"Это было в школьной поездке. В поезде его руки почему-то оказались у меня под нижним бельем, человек лез ко мне целоваться. Мне было 13 лет на тот момент. Это было не только со мной. Он мог схватить за талию, как-то пожамкать девочек маленьких. Между собой все знали, что на выездах он снимает обручальное кольцо и пристает к девушкам", – поделилась она.

Девушка признается, что много раз рассказывала о случившемся и учителям, и одноклассникам, однако тогда эта история не получила развития.

"Мне сказали, что я преувеличиваю, и все – история закрылась", – подчеркнула она. По словам девушки, она не ждет ни уголовного преследования, ни штрафов, ни извинений. Единственное, чего бы ей хотелось, – чтобы Скипский не работал с детьми.

Волна подобных сообщений накрыла социальные сети. Многие выкладывают скриншоты старых переписок со знатоком.

"Мне было 14, он лез целоваться, его руки оказывались под моим нижним бельем. Он постоянно звал куда-то с ним поехать", – поделилась одна из пользователей Twitter.

"Подруга детства мне рассказала, как она ездила на всероссийский "Что? Где? Когда?" и Скипский пытался ее там изнасиловать. Он позвал ее за компанию сходить до его комнаты, после чего запер в своем номере в гостинице и пытался поцеловать и раздеть", – написала еще одна девушка.

"В течение двух лет этот был груминг, внушение мне, что я особенная. Через две недели после моего 16-летия он впервые занялся со мной сексом. Потом это было постоянно. Мама узнала, пригрозила, что расскажет во дворце. Встретилась с его женой. Та уговорила не рассказывать, потому что якобы беременна", – говорит еще одна девушка.

Правда, девушкам верят не все. Под их рассказами в соцсетях одни оставляют комментарии из серии "сама виновата", другие обвиняют в пиаре.

Сам Скипский пока никак не комментирует обвинения. Журналистов он просит задавать все вопросы только через телекомпанию "Игра ТВ". Его супруга также от комментариев отказалась.

Один из знатоков клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров сообщил, что не верит обвинениям в адрес Скипского. По его мнению, девушки просто хотят пропиариться за счет него, поскольку Скипский – двукратный обладатель "Хрустальной совы".

Кроме того, участник телевизионной игры обратил внимание, что знает Скипского и играл с ним в одной команде. Он характеризует игрока, которого обвиняют в домогательствах, как замечательного человека.

Запустила серию обвинений журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Она заявила в социальной сети, что к ней приставал Скипский. По словам девушки, в тот момент ей было 15 лет, а Скипский работал в школе географом.

Членом телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Скипский стал в 2006 году. Обладатель звания "Лучший тренер ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" (2008). Женился в 2008 году на девушке Наде, с которой познакомился благодаря клубу знатоков.