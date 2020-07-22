В "Что? Где? Когда?" прокомментировали обвинения знатока в домогательствах

Фото: скриншот видео youtube.com/Первый канал

Один из знатоков клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров сообщил, что не верит женщине обвившей Михаила Скипского в домогательствах. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Москва FM".

"Просто очень многие хотят сейчас пропиариться за счет Миши. Он же сейчас популярный игрок, знаменитый, двукратный обладатель "Хрустальной совы", медийный", – поделился Аскеров.

Кроме того, участник телевизионной игры обратил внимание, что знает Скипского и играл с ним в одной команде. Он характеризует игрока, которого обвиняют в домогательствах, как замечательного человека.

Ранее журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила в социальной сети, что к ней приставал Скипский. По словам девушки, в тот момент ей было 15 лет, а Скипский работал в школе географом.

Членом телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Скипский стал в 2006 году. Обладатель звания "Лучший тренер ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" (2008). Женился в 2008 году на девушке Наде, с которой познакомился благодаря клубу знатоков.

При этом сам Михаил Скипский пока никак не прокомментировал обвинения. Журналистов попросил задавать все вопросы только через телекомпанию "Игра".