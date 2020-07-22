В "Что? Где? Когда?" прокомментировали обвинения знатока в домогательствах

Фото: скриншот видео youtube.com/Первый канал
Один из знатоков клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров сообщил, что не верит женщине обвившей Михаила Скипского в домогательствах. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Москва FM".
"Просто очень многие хотят сейчас пропиариться за счет Миши. Он же сейчас популярный игрок, знаменитый, двукратный обладатель "Хрустальной совы", медийный", – поделился Аскеров.
Кроме того, участник телевизионной игры обратил внимание, что знает Скипского и играл с ним в одной команде. Он характеризует игрока, которого обвиняют в домогательствах, как замечательного человека.
Ранее журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила в социальной сети, что к ней приставал Скипский. По словам девушки, в тот момент ей было 15 лет, а Скипский работал в школе географом.
Членом телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Скипский стал в 2006 году. Обладатель звания "Лучший тренер ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" (2008). Женился в 2008 году на девушке Наде, с которой познакомился благодаря клубу знатоков.
При этом сам Михаил Скипский пока никак не прокомментировал обвинения. Журналистов попросил задавать все вопросы только через телекомпанию "Игра".
Игрока "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского обвинили в домогательствах
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