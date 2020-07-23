Вассерман прокомментировал обвинения в домогательствах игрока ЧГК Михаила Скипского

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Многократный участник и победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман прокомментировал Москве 24 обвинения игрока клуба "Что? Где? Когда?" в домогательствах.
"Дело в том, что нынешняя массовая агрессивная истерия под лозунгом #metoo уже давным-давно превратилась в способ, во-первых, саморекламы тех, кому не стыдно, во-вторых, в уничтожение неугодных, неугодных по любой причине. Это, конечно же, тенденция, и тенденция крайне опасная. Посмотрите, что творится в США: людей буквально вышвыривают из профессий", – выразил свою точку зрения Вассерман.
По словам Вассермана, подобным словам нельзя верить просто так. Любое обвинение, в том числе и в домогательствах, должно рассматриваться в суде. И там, по мнению собеседника сайта, может выясниться, что никаких оснований для обвинения нет.
"Этого сейчас очень многие хотят – пропиариться за счет известного человека. Поэтому, как принято говорить в интернете, пруф – или не было. Но тут я скажу так: суд – или не было", – заключил Вассерман.
Ранее несколько девушек обвинили игрока клуба "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского в домогательствах. Они заявили, что на тот момент были несовершеннолетними. В частности, одна из них рассказала, что, когда Скипский приставал к ней, ей было 13 лет.
"Это было в школьной поездке. В поезде его руки почему-то оказались у меня под нижним бельем, человек лез ко мне целоваться. Мне было 13 лет на тот момент. Это было не только со мной", – поделилась она.
Девушка признается, что много раз рассказывала о случившемся и учителям, и одноклассникам, однако тогда эта история не получила развития.
"Мне сказали, что я преувеличиваю. И все, история закрылась", – сказала она. По словам девушки, она не ждет уголовного преследования, штрафов или извинений. Единственное, чего бы ей хотелось, – чтобы Скипский не работал с детьми.
Запустила серию обвинений журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Она заявила в социальной сети, что к ней приставал Скипский. По словам девушки, в тот момент ей было 15 лет, а Скипский работал в школе географом.
Однако не все готовы верить в обвинения на слово. Один из знатоков клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров заявил, что девушки просто хотят пропиариться за счет него, поскольку Скипский – двукратный обладатель "Хрустальной совы". Сам Скипский пока ситуацию не комментирует.
Игрока "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского обвинили в домогательствах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: