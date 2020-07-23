Вассерман прокомментировал обвинения в домогательствах игрока ЧГК Михаила Скипского

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Многократный участник и победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман прокомментировал Москве 24 обвинения игрока клуба "Что? Где? Когда?" в домогательствах.

"Дело в том, что нынешняя массовая агрессивная истерия под лозунгом #metoo уже давным-давно превратилась в способ, во-первых, саморекламы тех, кому не стыдно, во-вторых, в уничтожение неугодных, неугодных по любой причине. Это, конечно же, тенденция, и тенденция крайне опасная. Посмотрите, что творится в США: людей буквально вышвыривают из профессий", – выразил свою точку зрения Вассерман.





Анатолий Вассерман многократный участник и победитель интеллектуальных телеигр Что касается конкретно Скипского, я знаю, что он много лет организует турниры по интеллектуальным играм, в том числе турниры среди школьников. И вроде бы до сих пор никаких претензий ему никто не предъявлял.

По словам Вассермана, подобным словам нельзя верить просто так. Любое обвинение, в том числе и в домогательствах, должно рассматриваться в суде. И там, по мнению собеседника сайта, может выясниться, что никаких оснований для обвинения нет.

"Этого сейчас очень многие хотят – пропиариться за счет известного человека. Поэтому, как принято говорить в интернете, пруф – или не было. Но тут я скажу так: суд – или не было", – заключил Вассерман.

Ранее несколько девушек обвинили игрока клуба "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского в домогательствах. Они заявили, что на тот момент были несовершеннолетними. В частности, одна из них рассказала, что, когда Скипский приставал к ней, ей было 13 лет.

"Это было в школьной поездке. В поезде его руки почему-то оказались у меня под нижним бельем, человек лез ко мне целоваться. Мне было 13 лет на тот момент. Это было не только со мной", – поделилась она.

Девушка признается, что много раз рассказывала о случившемся и учителям, и одноклассникам, однако тогда эта история не получила развития.

"Мне сказали, что я преувеличиваю. И все, история закрылась", – сказала она. По словам девушки, она не ждет уголовного преследования, штрафов или извинений. Единственное, чего бы ей хотелось, – чтобы Скипский не работал с детьми.

Запустила серию обвинений журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Она заявила в социальной сети, что к ней приставал Скипский. По словам девушки, в тот момент ей было 15 лет, а Скипский работал в школе географом.

Однако не все готовы верить в обвинения на слово. Один из знатоков клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров заявил, что девушки просто хотят пропиариться за счет него, поскольку Скипский – двукратный обладатель "Хрустальной совы". Сам Скипский пока ситуацию не комментирует.