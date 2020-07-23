Милонов заявил, что неформальные отношения на работе провоцируют не только руководители

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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал свое мнение на предмет участившихся скандалов, связанных с харассментом и неформальными отношениями в коллективе. Об этом сообщает News.ru.
По мнению Милонова, отношение в обществе к тем, кто распускает руки на работе, стало резко негативным, в связи с этим жертвы харассмента стали более свободно об этом говорить. Но не только руководители провоцируют неформальные отношения на работе, считает парламентарий.
"Проблема неуставных, неформальных отношений в рамках работы кроется не только в том, что есть негодяйские начальники. Есть целый набор людей, что греха таить, приезжающих в Москву покорять столицу, которые не то что являются жертвами, а наоборот, инициаторами этих неформальных отношений и считают, что это лучший способ построить свою карьеру. И тогда что? Мы будем осуждать их, что они домогаются начальников, считают, что, пока "кожа молода", надо делать по максимуму все?" – заявил Милонов.
Политик считает, что оценивать эффективность работника необходимо исключительно по его профессиональным качествам, а не на основе личного отношения к нему. При этом Милонов допускает, что на работе могут завязаться счастливые семейные отношения.
"Ну, во всем мире есть любимые помощницы или помощники. Это человеческая жизнь, и я категорически не согласен, что всегда это плохо. Сколько я знаю случаев счастливых браков, счастливых семейных очень удачных союзов, которые возникли с начала взаимоотношений начальника и подчиненного. А почему бы и нет? Просто если есть чувство такта, чувство меры, то я не знаю, почему нельзя иметь то же чувство собственного достоинства", – заключил депутат.
Ранее знатока программы "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского обвинили в домогательствах. Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в своем Twitter, что Скипский приставал к ней. Причем на тот момент девушке было 15 лет, а он работал в ее школе географом.
Коллега Скипского по интеллектуальному клубу Ровшан Аскеров сообщил, что не верит женщине, обвинившей знатока. Кроме того, участник телевизионной игры обратил внимание, что знает Скипского и играл с ним в одной команде. Он характеризует игрока как замечательного человека.
Игрока "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского обвинили в домогательствах
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