Пол Мескал рассказал о жутком предчувствии по поводу своей жизни

Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Актер Пол Мескал, которому в феврале 2024 года исполнилось 28 лет, уже не попал в "клуб 27", однако он все питает уверенность в том, что его жизнь будет недолгой.

"Я всегда был убежден, что не проживу долгую жизнь. Люди бурно реагируют на это, но в моей голове эти мысли никогда не были радикальными. Это просто интуитивное чувство", – заявил он в беседе с журналом GQ.

СМИ предположили, что таким образом проявляется реакция Мескала на болезнь его матери Дирбхлы, которая страдает от онкологии, но в настоящий период находится в ремиссии.

Поклонники артиста также подозревают, что он мог столкнуться с зависимостью от запрещенных веществ. Так, летом многие из них заявляли, что получили подтверждение своих предположений в виде фото, на котором актер не скрывал этого.

Мескал является одним из самых обсуждаемых актеров современности. Внимание к нему особенно повысилось в преддверии выхода фильма "Гладиатор-2", в котором он сыграл главную роль.

При этом, как выяснили журналисты, режиссер и продюсер Ридли Скотт уже приступил к работе над третьей частью фильма "Гладиатор". Он заявил, что получил на руки восемь страниц сценария.

