THR: актер Том Круз хочет сняться в сиквеле боевика "Дни Грома"

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Американский актер Том Круз планирует сняться в продолжении боевика о гонках NASCAR 1990 года "Дни Грома" режиссера Тони Скотта, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным издания, сейчас актер ведет переговоры с Paramount.

Как отмечают журналисты, актеру уже предлагали возродить "Дни грома" в качестве телешоу для Paramount. При этом у Круза уже был опыт в воссоздании фильмов. К примеру, в 2022 году вышел блокбастер "Лучший стрелок: Мэверик", который является продолжением боевика "Лучший стрелок" 1984 года.

"Дни Грома" считался успешным фильмом, собрав 157 миллионов долларов по всему миру в прокате.

Ранее стало известно, что студия Warner Bros. приступила к работе над фильмом по культовому сериалу "Игра престолов". Об актерском составе, режиссере и сценаристе информации пока нет, поскольку проект находится на начальной стадии.

До этого студия HBO намеревалась выпустить три фильма по "Игре престолов".

