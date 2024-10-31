Арми Хаммер получил первую роль в кино после обвинений в изнасиловании

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Американский актер Арми Хаммер получил роль в вестерне "Пограничное испытание". Фильм станет его первым проектом после обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщил продюсер картины Даллас Соннье изданию Entertainment Weekly.

"Я очень рад работать с Арми Хаммером над новым фильмом", – отметил Соннье.

Хаммера обвинили в изнасиловании в марте 2021 года. Женщина, заявившая об этом в полицию, сказала, что сексуальное преступление было совершено в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. По ее словам, артист насиловал ее больше четырех часов. В это время, как уточнила потерпевшая, Хаммер ударял ее головой о стену.

Летом 2023 году актер заявил в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), что с него сняли обвинения в изнасиловании. Он отметил, что благодарен окружному прокурору за тщательное расследование, которое позволило установить отсутствие факта преступления. Хаммер добавил, что его имя было очищено и он готов к восстановлению своей репутации.

В июле этого года мужчина признался, что разорился после обвинений в изнасиловании, но тем не менее чувствует себя счастливым. По словам артиста, он смог извлечь пользу из отрезка времени, когда был обвинен и переживал расследование его предполагаемых преступлений.

Хаммер уточнил, что ему пришлось пережить финансовую смерть, а также смерть своих эго и карьеры. Сейчас он считает, что его слова и поступки, которые привели к скандалу и забвению в Голливуде, были рискованными и глупыми.