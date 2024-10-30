Эдди Редмэйн считает, что новых частей франшизы "Фантастические твари" не будет

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Heyday Films; Warner Bros

Актер Эдди Редмэйн считает, что новых частей франшизы "Фантастические твари", где он сыграл Ньюта Саламандера, больше не будет, сообщает Deadline.

Актер предположил, что фильм "Тайны Дамблдора", вышедший в 2022 году, был последним.

"Думаю, вы, вероятно, увидели Ньюта в последний раз. Я абсолютно честен. Насколько мне известно, это конец. Подробнее вам лучше узнать у представителей Warner Bros. или Дж. К. Роулинг", – заявил Редмэйн.

При этом он не исключил, что его герой может вернуться в парке Universal во Флориде, который откроется в 2025 году.

Еще в октябре прошлого года режиссер "Фантастических тварей" Дэвид Йейтс сообщил, что кинокомпания Warner Bros. решила не продолжать серию приквелов. Йейтс срежиссировал четыре фильма по Гарри Поттеру и трилогию "Фантастических тварей".

По его словам, съемки третьей части шли в период пандемии коронавируса. После выхода картины команда захотела приостановить работу. Как подчеркнул режиссер, он удивился заявлению писательницы Джоан Роулинг о пяти фильмах по "Фантастическим тварям". Йейтс признался, что изначально это не планировалось.