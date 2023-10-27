Режиссер "Фантастических тварей" заявил о приостановке серии приквелов

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Heyday Films

Режиссер "Фантастических тварей" Дэвид Йейтс сообщил, что кинокомпания Warner Bros. решила не продолжать серию приквелов. Об этом сообщает The Guardian.

"Все было так: "Давайте припаркуемся и завяжем на время", – отметил он.

Йейтс срежиссировал четыре фильма по Гарри Поттеру и трилогию "Фантастических тварей". По его словам, съемки третей части шли в период пандемии коронавируса. После выхода картины команда захотела приостановить работу.

Как подчеркнул режиссер, он удивился заявлению писательницы Джоан Роулинг о пяти фильмах по "Фантастическим тварям". Йейтс признался, что изначально это не планировалось.

12 апреля анонсировали сериал о Гарри Поттере. Участие в его съемках также примет Warner Bros. Television. Роулинг выступит при создании картины исполнительным продюсером.

Как рассказала писательница, он позволит лучше раскрыть всех персонажей и знаменитый волшебный мир. Особенно важным в работе над сериалом автор книг считает показать полтергейста Хогвартса Пивза. В фильмах героя не показывали. Вместе с тем Роулинг поделилась беспокойством из-за появившегося в Сети негатива в отношении нового сериала.

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