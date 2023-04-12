Компания HBO анонсировала сериал-адаптацию "Гарри Поттера"

Видео: YouTube-канал HBO Max



Американский стриминговый сервис HBO Max официально объявил о выходе сериала о Гарри Поттере.

"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс заново. "Гарри Поттер" – это культурный феномен, и, очевидно, что фанаты до сих пор обожают и жаждут как можно больше контента, связанного с этим волшебным миром", – передает слова председателя и гендиректора HBO&Max Content Кейси Блойса The Hollywood Reporter.

По его словам, компания совместно с Warner Bros. Television и автором серии книг Джоан Роулинг будут разрабатывать сериал. Последняя станет исполнительным продюсером многосерийной картины. Эту же должность займут Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс.

Однако пока что нет информации, кто станет сценаристом и ведущим продюсером. При этом актерский состав сериала обновится. Проект будет представлен на одной из иностранных онлайн-платформ в 2024 году.

Ранее стало известно, что Warner Bros. Discovery может снять сериал по книгам о Гарри Поттере. Над соглашением с Роулинг проводили переговоры гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель ее подразделения HBO Блойс.

Предполагается, что на основе каждой из семи книг снимут по сезону. Кроме того, ожидается, что Роулинг вовлекут в создание проекта, чтобы убедиться, что он соответствует ее произведениям.

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