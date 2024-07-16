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Американский актер Арми Хаммер признался, что разорился после обвинений в изнасиловании, но тем не менее чувствует себя счастливым. Такое заявление он сделал на YouTube-канале американского комика Билла Махера во время шоу Club Random.

По словам артиста, он смог извлечь пользу из отрезка времени, когда был обвинен и переживал расследование его предполагаемых преступлений.

"Хорошее происходит только после того, как проходишь через ад", – заявил Хаммер.

Комментируя свое нынешнее финансовое положение, актер также высказал положительные мысли.

"Это научило меня тому, что я не нуждаюсь в богатстве, ведь сейчас я счастливее, чем когда‑либо в своей жизни", – заверил артист.

Кроме того, Хаммер добавил, что прошел лечение от алкогольной, наркотической и сексуальной зависимостей, что изменило его жизнь.

"Мне нужно было перестроиться. <...> Думаю, если бы все, что случилось, не произошло, в моей жизни не было бы катастрофического тектонического сдвига. Моя жизнь продолжала бы идти своим чередом, и я знаю, что в конечном итоге это привело бы только к одному – к смерти", – признался он.

Однако Хаммер уточнил, что ему все равно пришлось пережить финансовую смерть, а также смерть своих эго и карьеры. Сейчас он считает, что его слова и поступки, которые привели к скандалу и забвению в Голливуде, были рискованными и глупыми.

Актера обвинили в изнасиловании в 2021 году. Женщина, заявившая об этом в полицию, сказала, что сексуальное преступление было совершено в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. По ее словам, артист насиловал ее больше четырех часов и бил головой об стену.

Обвинения с него сняли в 2023-м. Тогда Хаммер выразил благодарность окружному прокурору за тщательное расследование, которое позволило установить отсутствие факта преступления. Он добавил, что после очищения своего имени готов к восстановлению репутации.