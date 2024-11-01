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01 ноября, 12:31

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The Hollywood Reporter: студия Warner Bros. работает над фильмом по "Игре престолов"

Студия Warner Bros. начала работу над фильмом по "Игре престолов" – СМИ

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"; режиссер – Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз; производство – HBO

Студия Warner Bros. приступила к работе над фильмом по культовому сериалу "Игра престолов", говорится в статье The Hollywood Reporter.

Об актерском составе, режиссере и сценаристе информации пока нет, поскольку проект находится на начальной стадии.

До этого студия HBO намеревалась выпустить три фильма по "Игре престолов", однако работа над ними постоянно откладывалась.

Ранее автор фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня" Джордж Мартин анонсировал восемь готовящихся спин-оффов "Игры престолов". Так, по его словам, ведется работа над проектом "Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь".

Он основан на серии "Повестей о Дунке и Эгге" – первой новелле "Межевой рыцарь". Действие романов разворачивается за 90 лет до событий "Игры престолов".

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