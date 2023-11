Мартин сообщил о восьми готовящихся спин-оффах "Игры престолов"

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"; режиссер – Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз; производство – HBO

Компания HBO разрабатывает восемь спин-оффов "Игры престолов", одно шоу уже было одобрено для реализации. Об этом автор фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня" Джордж Р. Р. Мартин рассказал на фестивале Festival Bang, передает портал Total Film.

"Остальные еще нет, но мы еще продолжаем работать над ними", – уточнил автор оригинальной истории.

Проект, которому дали зеленый свет, называется "Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь". Он основан на серии "Повестей о Дунке и Эгге" – первой новелле "Межевой рыцарь". Действие романов разворачивается за 90 лет до событий "Игры престолов".

Согласно сюжету, Дункан хоронит своего господина, надевает рыцарские доспехи и отправляется на турнир. По пути он встречает мальчика по имени Эгг, который становится его оруженосцем. Впоследствии Дункан узнает, что Эгг – принц из династии Таргариен.

Мартин не рассказал, по каким романам будут сняты остальные семь спин-оффов. Но портал сообщает, что, предположительно, HBO будет работать над такими историями автора, как "Десять тысяч кораблей", "Морской змей", "Эйгон Завоеватель", "Золотая империя", "Блошиное дно" и "Сноу".

В ходе фестиваля Мартин также отметил, что съемки второго сезона "Дома Драконов" уже подошли к финалу. По его словам, в ближайшем будущем создатели намерены приступить к работе над третьим.

Еще в апреле HBO анонсировал разработку спин-оффа "Игры престолов" под названием A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ("Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь"). На тот момент также отмечалось, что сюжет будет основан на книжной серии "Повести о Дунке и Эгге". Сам Мартин стал сценаристом проекта.

