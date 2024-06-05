Совфед одобрил расторжение соглашения с Украиной о культурных центрах

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Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, передает РИА Новости.

"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", – отмечается в тексте закона.

Согласно пояснительной записке, соглашение предусматривало создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в арендованных помещениях. Однако после 2014 года центр осуществлял работу в сложных условиях. Кроме того, РЦНК подвергался нападениям националистических группировок. А в 2021-м центр полностью завершил свою деятельность.

Ранее Госдума также приняла закон о расторжении данного соглашения. Как указано в пояснительной записке, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. А разрыв дипломатических отношений между Москвой и Киевом сделал работу таких учреждений невозможной.