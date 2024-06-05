УФСБ РФ по ДНР: под Артемовском обнаружен схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для националистических батальонов еще в 2014 году, найден под Артемовском в результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные УФСБ России по ДНР.

Специалисты выявили 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ и 18 656 боеприпасов к стрелковому оружию. Установлено, что украинские правоохранительные органы незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы, чтобы передать украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса.

Все изъятое оружие после необходимых процедур передадут для использования в подразделения министерства обороны России.

Ранее бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ в ходе разминирования освобожденной Авдеевки нашли тайник ВСУ с вооружениями и боеприпасами. Замаскированный схрон обнаружили в подвале частного дома.

Там украинские военнослужащие спрятали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские осколочные мины калибра 60 миллиметров и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету (РПГ), говорится в публикации.

Российские саперы обследовали подвал, вынесли боеприпасы на поверхность и уничтожили их, добавили в МО РФ.